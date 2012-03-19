Оксане Макар пересадили искусственную кожу

{1-}Состояние 18-летней Оксаны Макар, которую изнасиловали, попытались задушить и сжечь трое насильников, остается тяжелым. Однако ей уже сделали операцию по закрытию ран искусственной кожей.
Об этом сказал руководитель Ожогового центра Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, доктор медицинских наук Эмиль Фисталь, сообщает Укринформ.
«Рентген показал двустороннюю пневмонию. В легких сегодня самая главная проблема нашей пациентки. Поэтому главной задачей остается их лечение, с тем, что бы уйти от искусственного дыхания», - уточнил он.
В понедельник, 19 марта, врачи удалили Оксане часть омертвевших тканей и закрыли раны искусственной кожей. Во вторник, 20-го, девушке предстоит еще одна подобная операция.
Швейцарский хирург, профессор Ян Шмидт, присутствовавший на консилиуме в Ожоговом центре, заявил, что украинские врачи в лечении Оксаны Макар все делают правильно и на самом современном уровне.
Новости по теме:
Оксану Макар сжигали вместе с паспортом
Оксана Макар потребовала «отрезать яйца» насильникам (ВИДЕО)
Оксане Макар стало лучше, ее готовят к операции
Мама Оксаны Макар: «Я доведу эту войну до конца»
У Оксаны Макар обнаружили воспаление легких
Оксане Макар стало хуже – доктор Фисталь