Оксане Макар пересадили искусственную кожу

{1-}Состояние 18-летней Оксаны Макар, которую изнасиловали, попытались задушить и сжечь трое насильников, остается тяжелым. Однако ей уже сделали операцию по закрытию ран искусственной кожей.

Об этом сказал руководитель Ожогового центра Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, доктор медицинских наук Эмиль Фисталь, сообщает Укринформ.

«Рентген показал двустороннюю пневмонию. В легких сегодня самая главная проблема нашей пациентки. Поэтому главной задачей остается их лечение, с тем, что бы уйти от искусственного дыхания», - уточнил он.

В понедельник, 19 марта, врачи удалили Оксане часть омертвевших тканей и закрыли раны искусственной кожей. Во вторник, 20-го, девушке предстоит еще одна подобная операция.

Швейцарский хирург, профессор Ян Шмидт, присутствовавший на консилиуме в Ожоговом центре, заявил, что украинские врачи в лечении Оксаны Макар все делают правильно и на самом современном уровне.

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Оксане Макар стало хуже – доктор Фисталь