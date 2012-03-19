Янукович не обещал делать русский язык государственным

{1-} Президент Украины Виктор Янукович не обещал предоставить русскому языку статус государственного – в его интервью российским СМИ об этом не говорится.

Напомним, 18 марта ряд интернет-изданий распространили сообщение о якобы готовности главы государства в ближайшее время сделать русский язык государственным в Украине.

Однако в полном тексте интервью, выложенном на официальном сайте Президента, отсутствует прямое указание на слова Януковича именно о государственном статусе. Речь шла о статусе регионального языка.

В частности, отвечая на вопрос, как он относится к роли русского языка в Украине, Янукович заявил, что «да, были периоды в нашем государстве, когда допускались перекосы в языковых проблемах. Сейчас их, я бы сказал, нет, не существует у нас этой проблемы. И сегодня люди предлагают: чтобы нам не разжигать снова это вопрос, который возникает от выборов к выборам, нужно его отрегулировать на законодательном уровне с учетом той мировой практики».

При этом Янукович напомнил, что в Европе принята Европейская хартия о языках, которая ратифицирована и в Украине.

«Конечно, русский язык всегда будет занимать очень большое место в жизни Украины и украинского народа», - заявил Президент.

Отметим, что, в частности, председатель Верховной Рады Владимир Литвин относительно государственного статуса русского языка заявил, что идею двуязычия в настоящее время практически реализовать невозможно, поскольку это потребует внесения изменений в статью 10 первого раздела Конституции, а для этого «необходимо с самого начала не 226, а 300 голосов», что маловероятно.

Литвин также обратил внимание на то, что законопроект о двуязычии еще даже не зарегистрирован в парламенте, а для того, чтобы подобную инициативу провести через Раду, по процедуре необходимо две сессии.

«Эта проблема не может быть реализована в практической плоскости. Инициатива есть, она имеет право на существование, как и все другие», - подчеркнул Литвин.

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