Врач дал прогноз Оксане Макар: все очень плохо

{1-} Лечащий врач Оксаны Макар назвал ее прогноз «не просто плохим, а очень плохим».

Об этом заявил руководитель Ожогового центра Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, доктор медицинских наук Эмиль Фисталь, передает «Новости-Н».

Отвечая на вопрос мэра Николаева Владимира Чайки о состоянии 18-летней девушки, которую изнасиловали, попытались задушить и сжечь трое мужчин, медик дал неутешительный прогноз.

«Правда горькая. Все еще хуже, чем я предполагал. Мы продолжаем нашу работу, но прогноз не просто плохой, а очень плохой прогноз», - заявил Эмиль Фисталь.

Напомним, как сообщал «Главред», сегодня, 19 марта, врачи провели Оксане Макар пересадку искусственной кожи, чтобы закрыть раны и предотвратить отравление организма продуктами распада омертвевшей ткани.

Во вторник, 20 марта, девушке предстоит еще одна подобная операция.

В то же время профессор отметил, что «рентген показал двустороннюю пневмонию. В легких сегодня самая главная проблема нашей пациентки. Поэтому главной задачей остается их лечение, с тем, что бы уйти от искусственного дыхания».

фото: gazeta.ua

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