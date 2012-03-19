В Польше эксгумировали погибшего в катастрофе под Смоленском

В Польше провели эксгумацию тела жертвы катастрофы Ту-154 под Смоленском – политика Пшемыслава Гонсевского.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По сведениям польских СМИ , экспертиза тела будет проведена во Вроцлаве в ближайшее время. Причина эксгумации – вдова погибшего политика настаивала на участии в экспертизе независимого специалиста из США.

{1-}

В ее заявлении в Главную военную прокуратуру страны, которая ведет следствие, указано, что «состояние польской судебной медицины сильно отстает от стандартов, принятых в развитых европейских странах и в США».

Прокуратура пока не отреагировала на это ходатайство.

Отметим, что это уже вторая эксгумация, которая производится по заявлению родственников погибших, заметивших несоответствия в документах с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в России.

В августе 2011 года было эксгумировано тело депутата сейма Збигнева Вассермана.

Тогда повторная экспертиза подтвердила неточность некоторых заключений, однако, как сообщали польские СМИ, не изменила основных выводов российских судебно-медицинских экспертов.

До этого польские СМИ обсуждали версию о том, что кто-то из пассажиров президентского лайнера якобы мог пережить авиакатастрофу, но был «добит русскими спецслужбами».

Напомним, самолет польского Президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года.

На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли все, в том числе Президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства Польши.

фото:mak.ru

Новости по теме:

Западные СМИ увидели за катастрофой самолета Качиньского тень Путина (ФОТО)

Польша назвала первого обвиняемого в гибели Качинского

Названа новая версия причин гибели Качинского

Польша обнародовала новые данные о гибели президента Качинского