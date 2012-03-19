В Николаеве требуют отставки прокуроров, выпустивших насильников Оксаны Макар

У здания прокуратуры Николаевской области в понедельник, 19 марта, начался пикет с требованием отставки прокуроров города и области, по вине которых, как утверждают протестующие, вышли на подписку о невыезде насильники Оксаны Макар.
Об этом сообщает портал «Новости-Н».
Кроме отставки прокуроров, митингующие требуют защитить милиционеров, которыми были задержаны подозреваемые в зверском изнасиловании, и на которых, по информации протестующих, попытаются переложить вину за освобождение подозреваемых под подписку о невыезде.
«У нас сейчас акция в помощь милиционерам, которые нашли этих бандитов-насильников. По нашим данным, сейчас проводится служебное расследование, и у них (милиционеров – прим.ред.) – частичное служебное несоответствие, некоторых уже уволили», - заявил один из участников акции протеста.
По словам организаторов, прокуратура в ходе проверки уволит тех, кто хорошо выполнил свою работу, а не того, кто принял решение отпустить подозреваемых.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 9 марта в Николаеве трое мужчин заманили Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.
Девушка выжила, однако находится в крайне тяжелом состоянии.
Новости по теме:
Оксана Макар потребовала «отрезать яйца» насильникам (ВИДЕО)
Правозащитник выступил против травли николаевских мажоров-насильников (ВИДЕО)
Мама Оксаны Макар рассказала правду о своей семье и расходах на дочь
В тюрьмах готовят расправу над николаевскими извергами - источник