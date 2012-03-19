В Николаеве требуют отставки прокуроров, выпустивших насильников Оксаны Макар

У здания прокуратуры Николаевской области в понедельник, 19 марта, начался пикет с требованием отставки прокуроров города и области, по вине которых, как утверждают протестующие, вышли на подписку о невыезде насильники Оксаны Макар.

Об этом сообщает портал «Новости-Н».

Кроме отставки прокуроров, митингующие требуют защитить милиционеров, которыми были задержаны подозреваемые в зверском изнасиловании, и на которых, по информации протестующих, попытаются переложить вину за освобождение подозреваемых под подписку о невыезде.

«У нас сейчас акция в помощь милиционерам, которые нашли этих бандитов-насильников. По нашим данным, сейчас проводится служебное расследование, и у них (милиционеров – прим.ред.) – частичное служебное несоответствие, некоторых уже уволили», - заявил один из участников акции протеста.

По словам организаторов, прокуратура в ходе проверки уволит тех, кто хорошо выполнил свою работу, а не того, кто принял решение отпустить подозреваемых.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 9 марта в Николаеве трое мужчин заманили Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.

Девушка выжила, однако находится в крайне тяжелом состоянии.

Новости по теме:

Оксана Макар потребовала «отрезать яйца» насильникам (ВИДЕО)

Правозащитник выступил против травли николаевских мажоров-насильников (ВИДЕО)

Мама Оксаны Макар рассказала правду о своей семье и расходах на дочь

В тюрьмах готовят расправу над николаевскими извергами - источник