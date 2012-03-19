Армия США ускорила разработку кибероружия

Пентагон ускорил разработку кибернетического оружия нового поколения, способного поражать даже те военные сети противника, которые не подключены к интернету.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

«Возможность конфронтации с Ираном или Сирией показала важность кибероружия, которое можно было бы использовать против целей, к примеру, систем ПВО, которые не опираются на интернет-сети», - отмечают военные обозреватели.

Однако «для создания такого кибероружия могут потребоваться многие месяцы или даже годы кропотливой технической работы», подчеркивают эксперты.

В прошлом году на данный проект Управлению перспективных исследовательских программ Пентагона было выделено 0,5 миллиарда долларов на ближайшие пять лет.

«Нам нужны такие (наступательные – прим.ред.) кибервозможности, которые можно было бы использовать со скоростью и в масштабах, сравнимых с другими оружейными системами», - отметил заместителя директора Управления Кейгэм Гэбриэл.

В 2012 году Минобороны США в целом потратит на кибербезопасность и кибертехнологии - наступательные и оборонительные - 3,4 млрд долларов.

Бюджет Киберкомандования, сформированного в 2010 году для защиты военных компьютерных систем, составит 154 млн долларов.

В начале марта глава Пентагона Леон Панетта признал, что из всех угроз американской национальной безопасности его больше всего тревожит потенциальная масштабная атака в киберпространстве. По его мнению, именно это пространство станет полем боя будущего.

«Усовершенствуются технологии, накапливается опыт использования кибероружия. Кибератаки опасны потому, что могут фактически парализовать нашу страну – вывести из строя энергосистему, нарушить работу правительства, обвалить финансовую систему», - подчеркивал глава Пентагона.

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