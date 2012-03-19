Северная Корея вернула в страну миссию МАГАТЭ

{1-} Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило из Северной Кореи приглашение посетить эту страну.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Визит в Северную Корею специалистов МАГАТЭ планировался в рамках соглашений, достигнутых США и КНДР в конце февраля.

Пхеньян тогда заявил, что временно приостанавливает атомные испытания и работы по обогащению урана, а также соглашается на возобновление проверок своих атомных объектов инспекторами МАГАТЭ в обмен на получение продовольственной помощи.

Международное атомное ведомство получило приглашение от северокорейских властей 16 марта. МАГАТЭ намерено обсудить детали предстоящего визита с представителями КНДР и других заинтересованных участников переговоров.

В то же время, представитель МАГАТЭ отметил, что «еще ничего не решено».

О позитивных сдвигах в атомной программы КНДР было объявлено через несколько дней после переговоров между представителями США и КНДР.

Стороны обсудили проблему ядерное нераспространение, поставки продовольственной помощи Северной Корее и другие вопросы региональной безопасности. Переговоры в Пекине стали первыми после перехода власти в Северной Корее к Ким Чен Ыну в конце 2011 года.

Однако уже на прошлой неделе Пхеньян заявил о планах по выводу на космическую орбиту спутника «Кванменсон-3», намереваясь приурочить это событие к 100-летию со дня рождения первого лидера страны и «отца нации» Ким Ир Сена.

Эти заявления вызвали негативную реакцию со стороны соседей по региону и западных стран, считающих, что на самом деле речь идет об испытании ядерной ракеты. КНДР настаивает на мирном характере своей космической программы.

Как известно, Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году.

В 2006 и 2009 годах Пхеньян провел ядерные испытания, на которые Совет Безопасности ООН отреагировал санкциями. В резолюциях ООН, помимо санкций, содержится требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, отказаться от намерения обладать ядерным оружием и вернуться к переговорам о нераспространении ядерного оружия на Корейском полуострове.

В конце ноября 2010 года КНДР официально подтвердила сведения о расширении своей ядерной программы, объявив о нескольких тысячах действующих центрифуг на предприятии по обогащению урана в Йонбене.

Инспекторы МАГАТЭ наблюдали за деятельностью в Йонбене до апреля 2009 года, когда КНДР прекратила все сотрудничество с агентством и выслала его специалистов из страны.

Фото: atomic-energy.ru

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