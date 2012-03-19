В Москве проезд VIP-кортежа помешал спасателям снять детей со льдины

В Москве из-за проезда VIP-кортежа спасатели не смогли проехать по Кутузовскому проспекту, чтобы спасти детей, замеченных на льдине Москва-реки.

Об этом со ссылкой на слова очевидцев передает «Интерфакс».

Оперативные машины не смогли проехать к набережной Тараса Шевченко. Были остановлены, в частности, машины 25-й пожарной команды и поисково-спасательного отряда.

Официального подтверждения этой информации нет. Также не сообщаются и подробности о принадлежности кортежа.

Как известно, 19 марта в Москве открылся саммит ЕврАзЭС, куда приехали лидеры нескольких стран-участниц саммита, среди которых и Президент Украины Виктор Янукович.

По словам очевидцев, двое детей оказались на льду реки возле набережной Тараса Шевченко.

Для их спасения могли использовать катер на воздушной подушке «Хивус», который применяется для спасения людей на воде в зимнее время.

К счастью, спешно помогать детям не было необходимости: в пресс-службе МЧС по Москве официально сообщили, что спасатели выезжали по заявке на набережную Тараса Шевченко, однако детей на месте не нашли.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что несколько детей спустились по ступенькам к воде и вышли на лед, однако при виде полиции и сотрудников МЧС убежали.

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