Мать обвиняемого в изнасиловании Оксаны Макар дала комментарии в телеэфире

Мать одного из подозреваемых в зверском изнасиловании Оксаны Макар в эфире программы «Пусть говорят» российского телевидения прокомментировала свое мнение о преступлении, в котором подозревают ее сына.

Об этом сообщает портал «Новости-Н».

Людмила Присяжнюк заявила по телефону ведущему программы Андрею Малахову, что считает своего сына невиновным и утверждает, что для этого имеет все основания.

«Вы знаете, что даже сперма его не выявлена», - заявила Присяжнюк.

По ее словам, все знакомые, друзья и родственники семьи поддерживают их, звонят, предлагая свою помощь.

«Ни один человек не назвал нас уродами!», - комментирует она.

Мать утверждает, что сын воспитывался надлежащим образом.

«Мы воспитывали этого ребенка, душу вкладывали, хотели счастливую семью, внуков. Что мы в итоге получили?», - недоумевает Людмила Присяжнюк.

Отметим, что из трех подозреваемых в изнасиловании, именно Максим Присяжнюк больше всего подходит под категорию «мажор»: его мать, Людмила Присяжнюк, в недавнем прошлом занимала пост главы Еланецкой райгосадминистрации, а отец – заместителя председателя районного совета.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 9 марта в Николаеве трое мужчин заманили Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.

Девушка выжила, однако находится в крайне тяжелом состоянии.

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