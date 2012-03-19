В выборах президента Франции будут участвовать 10 кандидатов

{1-} Во Франции Конституционный суд страны в понедельник, 19 марта, утвердил список кандидатов на предстоящих выборах Президента.
За право занять высший пост в стране будут бороться десять человек, передает «Lenta.ru».
Окончательный перечень кандидатов суд огласил после проверки собранных ими подписей.
В соответствии с законодательством Франции, для участия в президентских выборах необходимо собрать не менее 500 подписей мэров городов и депутатов муниципальных советов.
В список участников гонки вошли действующий Президент страны Николя Саркози, председатель левоцентристской Социалистической партии Франсуа Олланд, лидер ультраправых Мари Ле Пен и лидер правоцентристов Франсуа Байру.
Кроме них, к выборам допущены пятеро представителей других политических движений и один независимый кандидат.
Основными претендентами на президентский пост считаются Саркози и Олланд.
Согласно последним данным социологических опросов, в первом туре каждый из них может рассчитывать на поддержку чуть более четверти избирателей.
Первый тур президентских выборов состоится 22 апреля.
В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, два лидера пройдут во второй тур, проведение которого намечено на 6 мая.
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