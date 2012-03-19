В Сирию прибыл российский спецназ - СМИ

К берегам Сирии прибыл танкер Черноморского флота России «Иман», на борту которого находится группа спецназа.

Об этом со ссылкой на собственные источники в штабе ЧФ России передает ВВС.

Минобороны России подчеркивает, что речь не идет о присутствии боевых кораблей в акватории Средиземного моря.

«Никаких российских боевых кораблей, выполняющих задачи у берегов Сирии, нет. В сирийском порту Тартус 10 дней находится судно вспомогательного флота танкер «Иман», который выполняет задачи тылового обеспечения – пополнения запасов топлива и продовольствия – кораблей Черноморского и Северного флотов, которые обеспечивают безопасность судоходства в Аденском заливе против пиратов», - сообщил представитель пресс-службы Минобороны России.

По его словам, экипаж танкера целиком состоит из гражданского персонала, который сопровождает охрана.

Ранее источник в штабе Черноморского флота заявил, что танкер «Иман» прибыл на российскую военно-морскую базу в сирийском порту Тартус с группой антитеррора на борту.

Телеканал «Аль-Арабия» вслед за этим со ссылкой на источники в рядах сирийской оппозиции заявил, что в Тартус прибыли российские военные спецчасти.

«В группу антитеррора на борту танкера входят военнослужащие из десантно-штурмового батальона бригады морской пехоты», - сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в штабе ЧФ, которые также сообщили, что помимо танкера «в Средиземном море действует экипаж корабля специального назначения «Экватор».

По словам экспертов, речь идет о судне, которое формально называется гидрографическим, то есть предназначается для изучения рельефа дна и проведения замеров, однако все такие суда несут разведывательное оборудование.

Новости по теме:

В Сирию заброшен иностранный спецназ - СМИ

Война в Сирии: элитные войска штурмуют Дамаск (ФОТО, ВИДЕО)

В Дамаске террористы убили 27 человек и ранили 97

Сирийская оппозиция призвала к военной интервенции