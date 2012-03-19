Россия запретила ввозить коров и свиней из ЕС

В России 20 марта вступает в силу запрет на импорт живого крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней из всех стран Евросоюза.

Временное ограничение на ввоз животных Россельхознадзор ввел, сославшись на ухудшение эпизоотической обстановки в ряде стран Евросоюза, а также отсутствие должного контроля за безопасностью поставляемых в Россию животных со стороны проверяющих служб Еврокомиссии, сообщает Би-би-си.

Речь идет о многочисленных вспышках в странах ЕС заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг, и распространения другого вирусного заболевания - блютанг.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт также не исключил, что Россия на этой неделе может запретить и поставки из Евросоюза костной муки.

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