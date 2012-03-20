Один из николаевских насильников работал на «Единый центр» (ФОТО)

Один из обвиняемых в изнасиловании девушки из Николаева Оксаны Макар в 2010 году был уполномоченным лицом партии «Единый центр» на местных выборах в Николаевской области.

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Владислав Забарский, которого цитирует пресс-служба партии.

Он подтвердил, что Максим Присяжнюк, который обвиняется в жестоком изнасиловании, был исключен из рядов «Молодых регионов».

«Присяжнюк уже после изгнания из «Молодых регионов» в 2010 году пытался продолжить политическую карьеру в рядах «Единого центра». И даже был уполномоченным лицом «Единого центра» на местных выборах в Николаевской области», - сообщил депутат.



«Очевидно по этой беготне из партии в партию: Присяжнюк поступал как приспособленец, ища политическое прикрытие», - отметил Забарский.

«Что касается Присяжнюка, то, несмотря на то, что он когда-то был в рядах «Молодых регионов» и «Единого центра», мы требуем адекватного наказания за все его преступные действия», - уточнил он.

Новости по теме:

Открылись новые факты биографий николаевских насильников

Николаевские насильники только частично признали свою вину

Николаевских отморозков уже ждут на зоне - отец жертвы готов поквитаться