В Сирию прибыли международные эксперты

Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, примет предложенное Францией заявление о поддержке усилий специального посланника ООН Кофи Аннана по урегулированию ситуации в Сирии. В понедельник в эту страну прибыла направленная Аннаном группа международных экспертов - чтобы обсудить с властями возможность размещения в Сирии международных наблюдателей, сообщает Радио свобода.

Из Сирии в понедельник поступали сообщения о боях между правительственными войсками и вооруженными сторонниками оппозиции в пригородах Дамаска. Столкновения продолжались и в городах Хомс и Идлиб.

Россия в понедельник поддержала призыв Международного комитета Красного креста - о ежедневном двухчасовом прекращении огня для доставки гуманитарной помощи жителям районов Сирии, где идут бои. Заявление МИД России было сделано после переговоров в Москве министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой комитета Красного креста Якобом Келленбергером.

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