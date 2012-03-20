В Ватикане разразился коррупционный скандал

{1-} В духовном центре католиков всего мира — Ватикане – разразился скандал. Оказалось, что самое закрытое в мире карликовое государство-анклав погрязло в финансовых нарушениях, а папа Римский Бенедикт XVI оказался тяжелобольным. Такой вывод можно сделать из утечек информации с нового сайта компроматов VatiLeaks.

Все началось с публикации в итальянской газете Il Fatto Quotidiano статьи о готовившемся покушении на папу Римского, которое, по мнению Ватикана, может быть совершено в течение ближайшего года, напомнила «Сегодня».

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Итальянское издание ссылается на документы, которые подготовил для государственного секретариата Ватикана колумбийский кардинал Кастрильон Ойос и передал его личному секретарю понтифика в январе. В них утверждается, что в ходе поездки в Китай в конце ноября прошлого года кардинал Паоло Ромео, архиепископ Палермо, слышал разговор между «авторитетными лицами» о том, что «папа умрет через 12 месяцев».

Пресс-секретарь понтифика, глава службы печати Святого престола отец Федерико Ломбарди, сразу назвал публикацию «бредом, который ни в коем случае нельзя принимать всерьез». Но затем появилась информация, что у 84-летнего Йозефа Ратцингера прогрессирует болезнь Паркинсона, и вскоре папа не сможет вести свои дела. Якобы в Ватикане обсуждают, что в апреле 2012 года понтифик подаст в отставку.

Тут же пресса вспомнила замятую историю с публикацией в конце января главой папской нунции (посол Ватикана) в США архиепископом Карлом Мария Виганом его переписки с Бенедиктом XVI. В своих письмах посол обвиняет руководство Ватиканского банка в отмывании денег. Якобы при заключении контрактов глава банка Этторе Готти Тедески более учитывал свои интересы, нежели государственные. В результате — более чем двукратное увеличение стоимости услуг строительных компаний в Ватикане по сравнению со средними ценами в Италии.

Сам Бенедикт XVI пока публично никак не прокомментировал утечку, а официальное ватиканское издание L’Osservatore Romano сообщило, что понтифик очень опечален самим фактом утечки, ставшей возможной с помощью кого-то, кто клялся в преданности Святому престолу.

Ранее «Главред» сообщал, что официальный представитель Ватикана отец Федерико Ломбарди непривычно жестко прокомментировал публикацию в итальянском издании издании, назвав ее «бредом, который ни в коем случае нельзя принимать всерьез».

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