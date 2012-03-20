Тюремщики не отдают тело забитого насмерть заключенного

{1-}Скандал в Бучанской исправительной колонии № 85 на Киевщине, в которой насмерть забили 27-летнего заключенного Тараса Войцеховского, начинает обрастать новыми подробностями. Оказалось, что тело заключенного не отдают его матери.

Сокамерника Войцеховского, который стал свидетелем расправы, довели до состояния комы. Он чудом связался с правозащитником и все рассказал. Теперь парню тоже угрожают расправой, сообщает ТСН.

Правозащитника к нему не подпускают. А матери погибшего Тараса не дают похоронить единственного сына. Ей до сих пор кажется, что он жив.

Накануне матери погибшего - Светлане Войцеховской позвонили его сокамерники и попросили немедленно приехать. Потому что сына убила милиция.

«Ребенка моего били шесть человек. Дубинками, ногами забивали. Заместитель начальника колонии присутствовал при этом», - рассказывает Войцеховская.

Администрация колонии о смерти сына Светлане даже не сообщила. Пока женщина сама не приехала в тюрьму. Тогда, говорит, рассказали, что он якобы отравился. По другой версии пытался убежать.

Тело сына до сих пор не отдали. Светлана обратилась к правозащитнику.

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«Они стараются скрыть свое преступление. Я общалась с начальником колонии, его зовут Игорь Станиславович, он сказал: "Все хорошо, что вы мне настроение портите? Никто никого не убивал!»», - возмущена правозащитница Елена Повидайчик.

Вместе с Тарасом едва не убили сокамерника Сергея. Парень только что вышел из комы. ТСН удалось связаться с ним по телефону. Говорит, что милиционеры были пьяны.

Напали, когда заключенные возвращались в камеру после работы. Последний раз Тараса видел искалеченным, а затем потерял сознание.

«У него были на лице порезы и раны. Начальник сказал мне вчера, что меня не то что подрезжут, а убьют где-нибудь, если я расскажу. Пожалуйста, пожалуйста помогите. Потому что это уже серьезно не впервые», - сказал Сергей телефону, и на этом связь с ним оборвалась.

В администрации колонии ситуацию пока не комментируют. Снимать запрещают даже за оградой.

Вне камеры сообщили, что по факту смерти Тараса Войцеховского возбуждено уголовное дело. Однако признаков насильственной смерти на теле погибшего в колонии не увидели.

Ранее «Главред» сообщал, что администрация колонии избила ночью двух осудженных. Один умер, а к выжившему приходил начальник колонии и угрожал, что если выйдет информация, значит его будет ожидать такая же участь, как и умершего, о чем рассказала правозащитница Повидайчик.

фото: tsn.ua

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