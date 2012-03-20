Украине снова пригрозили санкциями

{1-} Вчера Президент Украины Виктор Янукович принял участие в работе саммита Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Хотя обычно в данном мероприятии участвуют только страны—члены этого союза. Странам- партнёрам, которые не присоединятся к ЕврАзЭС Россия пригрозила санкциями. Представители украинской власти заявили, что в случае подобного развития ситуации потери понесут обе стороны.

Перспективы сотрудничества Украины с ЕврАзЭС Виктор Янукович прокомментировал накануне поездки в Москву в интервью российским государственным СМИ. Как и ранее, он допустил возможность вступления Украины в ЕврАзЭС, но добавил, что в ближайшее время этого не произойдет, пишет Коммерсантъ Украина.

"Это нелегкий путь. То, что наши соседи по нему пошли, мы приветствуем, но дать конкретный ответ (об участии Украины.— ред.) мы не готовы... Для нас еще непонятны условия вхождения Украины",— заявил глава государства.

Виктор Янукович напомнил, что одним из препятствий для полноценного членства Украины в ЕврАзЭС является существование в этой структуре наднациональных органов. "Естественно, это лишит Украину какой-то части суверенитета, что запрещено Конституцией",— отметил президент, добавив, что Киеву пока непонятно, какие функции и полномочия потребовалось бы передать органам сообщества.

Подтверждением его слов об институционной несформированности союза стала дискуссия, проходившая вчера на закрытой части саммита. Как стало известно, на вопрос о формате работы данной организации в ближайшем будущем пока не могут ответить даже президенты ее стран-членов. Участники ЕврАзЭС с прошлого года ведут дискуссию о реорганизации сообщества.

Разногласия между партнерами возникли уже на этапе согласования названия нового объединения. Москва предлагает именовать его Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Минск — Евразийским единым экономическим пространством (ЕАЕЭП). Нестыковки есть также в подходах к правосубъектности обновленного союза. Информированный российский дипломат подтвердил, что на саммите звучали разные мнения о принципах функционирования объединения: "Президенты обсуждали, куда дальше идти. Все зависит от того, в каких сферах будет эта интеграция. Главное, о чем они говорили — ее скорость и направление".

На переговорах на высшем уровне нашлось время также для украинского вопроса. Не случайно в этот раз в Москву приехали главы всех трех государств—наблюдателей в ЕврАзЭС — Украины, Молдавии и Армении. Москва заранее предупредила партнеров, что хотела бы обсудить с ними перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Мы говорили и о преимуществах, и об определенных сложностях, которые могут возникнуть и уже возникают у государств, которые не являются членами Таможенного союза,— рассказал журналистам по окончании саммита российский президент Дмитрий Медведев.— Такова жизнь: если ты участвуешь в каком-то международном образовании, ты получаешь определенные привилегии. Если в этом международном правосубъектном объединении не участвуешь, соответственно, у тебя могут быть сложности".

Украинская делегация, заранее проинформированная о такой повестке дня, приехала в Москву не с пустыми руками. Перед вылетом из Киева президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок", предусматривающий право Киева на ответные симметричные санкции в случае начала торговой войны с ЕврАзЭС или другими экономическими союзами.

Первый вице-премьер Валерий Хорошковский отметил, что Украина не намерена использовать новое законодательство в ответ на любые ограничения со стороны Евразийского сообщества или же его ключевых членов — России, Белоруссии и Казахстана.

"Конечно, любые объединения, тем более таможенные союзы, ставят перед собой цели создания объединенного рынка и защиты этого рынка. Страны-соседи, которые не являются членами таких союзов, будут в определенном смысле экономически страдать от того, что эти рынки будут защищены",— пояснил Хорошковский.

Между тем он предостерег партнеров от чрезмерного ограничения импорта из Украины. "Антидемпинг или специальные расследования приводят к тому, что мы просто переориентируемся на другие рынки... А любое уменьшение объемов двусторонней торговли невыгодно всем сторонам",— добавил первый вице-премьер.

Ранее Главред писал, что Президент Украины Виктор Янукович в рамках рабочего визита в Российскую федерацию принял участие в заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было создано в 2000 году с целью развития экономического взаимодействия, торговли, эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и ЕЭП, координации действий государств ЕврАзЭС при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной сфере.

Членами ЕврАзЭС с момента его образования являются пять государств - Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Таджикистан. Генеральным секретарем ЕврАзЭС является Таир Мансуров (Казахстан). Сейчас в организации председательствует Россия.

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