Тигипко рассказал, ради чего будет терпеть оскорбления

Замглавы Партии регионов Сергей Тигипко уверяет, что не пожалеет о ликвидации «Сильной Украины» и даже будет терпеть оскорбления молодых журналистов. Об этом вице-премьер заявил в эфире телеканала ICTV, комментируя свое вступление в ряды «регионалов».

«Партии, вы знаете при этом всем, это инструмент. И так на них смотреть и труситься от того, что они есть, мне не интересно», - цитирует слова Тигипко «Украинская правда».

Отвечая на вопрос, не будет ли он жалеть, что ликвидировал «Сильную Украину», Тигипко уточнил, «она сделала свое дело и подтянула людей».

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Тигипко заявил, что будет ли он нести ответственность вместе с Партией регионов: «Частичное разделение ответственности однозначно будет».

«Кто был в исполнительной власти, и не приходил туда для зарабатывания денег, тот знает: самое интересное в политике заниматься конкретными вещами», - добавил он.

«Вот ради чего я буду терпеть оскорбления молодых журналистов», - подытожил вице-премьер.

Комментируя перспективы назначения его главой Партии регионов и премьером, Тигипко заявил: «Придет время будем говорить о карьере. Сегодня надо показать результат».

«Я достаточно взрослый парень, чтоб понимать, что если буду ложиться, то все закончится Грецией», - добавил вице-премьер.

Ранее «Главред» сообщал, что Тигипко выразил желание возглавить Партию регионов и привести во власть новых «интересных людей», выходцев из «Сильной Украины».

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