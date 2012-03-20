Император Японии перенес новую операцию

{1-} Императору Японии Акихито во вторник, 20 марта, была сделана вторая операция по откачке жидкости из легких, о чем сообщило управление императорского двора Японии.

В феврале нынешнего года 78-летний монарх перенес аортокоронарное шунтирование. Во время курса реабилитации после операции Акихито пожаловался на затруднения в дыхании. Врачи выяснили, что это было связано с избытком жидкости в его легких, и предприняли дополнительную операцию по откачке ее части, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Первоначально медики ожидали, что остальная жидкость исчезнет сама в течение двух недель, однако их прогноз не оправдался, и императору потребовалась еще одна операция, которая прошла сегодня утром в больнице императорского дворца в Токио. Тем не менее врачи подчеркнули, что состояние монарха не вызывает никаких опасений, и длительная госпитализация ему не потребуется.

Как ожидается, уже в ближайшие дни император Акихито вернется к исполнению своих официальных обязанностей. В частности, в среду, 21 марта, у него запланирована встреча с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом.

Ранее «Главред» сообщал, что 11 марта вышедший из больницы Акихито посетил траурные мероприятия, которые проводились по всей пони в память о жертвах разрушительного землетрясения и последовавшего цунами, которые унесли жизни 15854 человек. Теперь же Акихито стало хуже

фото: vesti.ru

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