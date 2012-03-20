Россия наконец определилась, когда начнёт проверять сыр в Украине

{1-} Роспотребнадзор планирует в следующий понедельник, 26 марта, начать проверку украинских предприятий, которые собираются поставлять сыр на российский рынок, сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Наша бригада, скорее всего, отправится в Киев на следующей неделе, в понедельник", - сказал он.

Онищенко заявил, что изначально начало инспекции было запланировано на 19 марта, но было отложено из-за "нерасторопности контрагентов", передаёт Интерфакс – Украина.

"Мы продолжаем согласовывать по дипломатическим каналам порядок и процедуру проверки", - сказал он.

Ранее Главред писал, что 18 марта Онищенко сказал, что Роспотребнадзор был готов начать инспекцию украинских сыроделов 19 марта, но ее параметры не были согласованы, причем, по вине Украины.

В свою очередь, глава Госветфитослужбы Украины Иван Бисюк назвал враньем заявление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о срыве Украиной инспекции сырзаводов.

«Все то, что сказано сегодня - это вранье, по-другому я даже не могу сказать» - заявил Бисюк.

«Мы еще во вторник направили письмо российской стороне, подписанное нашим министром, о том, что Минагропрод будет всячески содействовать проведению инспекции. С целью надлежащей проверки украинское ведомство попросило сообщить о составе и времени прибытия группы экспертов», - отметил он.

фото:odinklik.com

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