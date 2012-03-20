Большинство и оппозиция по-разному видят работу Рады

{1-} На заседании согласительного совета 19 марта депутаты большинства на этой неделе решили рассмотреть постановление "О принятии соглашения об ассоциации с ЕС", а также заслушать отчет комиссии, расследующей злоупотребления при подписании газовых контрактов.

В свою очередь оппозиция потребовала, чтобы руководители Минюста, МВД, ГПУ и Государственной пенитенциарной службы немедленно отчитались перед Радой по поводу событий, произошедших накануне, в колонии, где содержится экс-премьер Юлия Тимошенко, пишет Коммерсантъ Украина.

Заседание согласительного совета лидеров депутатских фракций и глав парламентских комитетов традиционно открыл председатель Верховной рады Владимир Литвин, сообщивший депутатам о том, что на текущей пленарной неделе им предстоит рассмотреть 96 вопросов. "Большая часть из них осталась с прошлой недели — по известным всем причинам",— раздраженно сказал он, очевидно, выражая таким образом недовольство по поводу блокирования работы Рады оппозицией в прошлую пятницу, после чего передал слово главе фракции Партии регионов (ПР) Александру Ефремову.

В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Ефремов возмутился тем, что в розданном депутатам проекте повестки дня нет постановления парламента "О принятии соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", которое было зарегистрировано в Верховной раде 12 марта и законопроекта N3251, предусматривающего отмену депутатской неприкосновенности.

Он также потребовал перенести заслушивание отчета временной следственной комиссии (ВСК) о расследовании обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" (председатель — Инна Богословская; ПР) с пятницы на вторник. "В прошлую пятницу отчет ВСК был сорван, и глава комиссии даже не смогла донести его до журналистов,— заявил Александр Ефремов.— Но я считаю, что в парламенте все-таки должно прозвучать слово правды!"

Против большинства предложений фракции ПР Литвин не возражал — по его словам, проект постановления о соглашении об ассоциации с ЕС Рада сможет рассмотреть в четверг, а отчет ВСК 20 марта. Между тем требование о рассмотрении вопроса об отмене депутатской неприкосновенности спикер, как и во время предыдущего заседания согласительного совета, оставил без внимания. "Поскольку решение этого вопроса требует наличия 300 голосов, пусть свою позицию выскажут представители всех фракций",— сказал он Ефремову.

Председатель фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин выдвинул Владимиру Литвину сразу несколько требований. "Первое: мы требуем завтра (20 марта.— ред.) заслушать министра юстиции Александра Лавриновича об исполнении решения Европейского суда по правам человека, предусматривающего адекватное лечение Юлии Тимошенко,— жестким тоном заявил он.— Второе: мы хотим, чтобы в среду в Раде выступили руководители ГПУ, МВД и Государственной пенитенциарной службы, которые рассказали бы о событиях, произошедших в Качановской колонии в пятницу!"

Ранее Главред писал, что заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко не исключает, что депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» на этой неделе снова будут блокировать работу парламента.

«Мы не исключаем более радикальных действий», - отметил Томенко.

Новости по теме:

В оппозиции заявили, что готовы действовать более радикально

Защита Тимошенко потребовала, чтоб Янукович занялся её лечением

Рада закончила работу, потому что не хочет идти на поводу у оппозиции

Янукович обвинил оппозицию в антинародной позиции