Украина уже начала приглашать международных наблюдателей на выборы в Раду

{1-} Министерство иностранных дел пригласило наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборы депутатов Верховной Рады.

Об этом написал министр иностранных дел Константин Грищенко на своей странице в Twitter.

"Утром подписал письмо в адрес Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ с приглашением направить наблюдателей на парламентские выборы", - отметил дипломат, передает пресс-служба Партии регионов.

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При этом он добавил, что "ОБСЕ сможет заранее подготовиться к наблюдению за избирательным процессом в Украине".

"Мы же предоставим наблюдателям содействие в работе", - подытожил Грищенко.

Ранее Главред писал, что глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина предложила на предстоящих парламентских выборах исключить из состава миссии ОБСЕ наблюдателей от Евросоюза.

Ермошина напомнила, что страны ЕС применяют в отношении Беларуси санкции и визовые ограничения.

«Почему мы их представителей должны пускать в страну?», - не понимает глава ЦИК.

Сама Ермошина включена в «черный список» граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза с 2004 года.

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