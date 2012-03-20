Amnesty International потребовала выдать тела казненных минских террористов

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Правозащитная организация Amnesty International потребовала от белорусских властей выдачи родственникам для захоронения тел казненных недавно Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова.

Кроме того, в заявлении «Международной амнистии» отмечается: «Несмотря на публичные заявления о намерении отказаться от применения смертной казни, правительство Белоруссии продолжает выносить смертные приговоры и исполнять казнить заключенных».

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«Президент Лукашенко должен незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь в соответствии с резолюциями СБ ООН о всеобщем моратории на смертную казнь», - говорится в заявлении «Международной амнистии».

Смертные приговоры в отношении Ковалева и Коновалова были приведены в исполнение, несмотря на обращение в Комитет ООН по правам человека.

Ранее «Главред» сообщал, что теракт на станции «Октябрьская» минского метро произошел 11 апреля 2011 года в час пик – 17:58 по местному времени. По данным спецслужб, мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила около 5 кг в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта погибли 15 человек, еще около 200 получили ранения.

30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева виновными и приговорил их к смертной казни.

7 декабря Владислав Ковалев подал прошение о помиловании. Дмитрий Коновалов признал приговор и отказался просить о помиловании.

фото: bymedia.net

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