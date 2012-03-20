Amnesty International потребовала выдать тела казненных минских террористов

20 марта 2012, 09:27

{1-}

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от белорусских властей выдачи родственникам для захоронения тел казненных недавно Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова.

Кроме того, в заявлении «Международной амнистии» отмечается: «Несмотря на публичные заявления о намерении отказаться от применения смертной казни, правительство Белоруссии продолжает выносить смертные приговоры и исполнять казнить заключенных».

Мать минского террориста: власть разделалась с моим сыном за правду (ВИДЕО)

«Президент Лукашенко должен незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь в соответствии с резолюциями СБ ООН о всеобщем моратории на смертную казнь», - говорится в заявлении «Международной амнистии».

Смертные приговоры в отношении Ковалева и Коновалова были приведены в исполнение, несмотря на обращение в Комитет ООН по правам человека.

Ранее «Главред» сообщал, что теракт на станции «Октябрьская» минского метро произошел 11 апреля 2011 года в час пик – 17:58 по местному времени.  По данным спецслужб, мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила около 5 кг в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта погибли 15 человек, еще около 200 получили ранения.

30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева виновными и приговорил их к смертной казни.

7 декабря Владислав Ковалев подал прошение о помиловании.  Дмитрий Коновалов признал приговор и отказался просить о помиловании. 

фото: bymedia.net

Новости по теме:

Казнен второй участник терактов в Минске – СМИ

В Беларуси казнен минский террорист

Amnesty International призывает заново расследовать смерть Индыло

Amnesty International не считает Тимошенко узником совести

Amnesty International просят защитить Луценко

Amnesty International требует расследовать обстоятельства гибели Каддафи

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять