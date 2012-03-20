Дело одесских террористов передали в Киев

{1-} Следователи управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области передали своим коллегам в Киев уголовное дело в отношении задержанных в Одессе граждан Российской Федерации, подозреваемых в организации покушения на новоизбранного президента РФ Владимира Путина.

В правоохранительных органах сообщили, что следствие добавило в расследуемое дело классификацию по нескольким новым статям Уголовного кодекса Украины, в т.ч. по ч.3 ст.258 (террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший смерть человека).

Другие статьи, которые появились в уголовном деле, источник назвать затруднился. Также собеседник не смог сообщить, что послужило основанием для появления в уголовном деле новых статей, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее другой источник рассказал, что следствие пока не может доказать, что задержанные в Одессе граждане РФ действительно готовили теракт против Путина. Еще менее достоверной собеседник агентства тогда назвал версию о подготовке покушения на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Ранее «Главред» сообщал, что бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ провели спецоперацию в Одессе. Группа контртеррора задержали уроженца Северного Кавказа Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке к крупному теракту.

Позже СБУ и ФСБ удалось сорвать планы террористов, готовивших покушение на российского премьера Владимира Путина.

СБУ также подтвердила подготовку теракта против Путина, однако «Украинская правда» cо ссылкой на свои источники заявила, что террористы преследовали другую цель и российский премьер их не интересовал.

А источник в правоохранительных органах поведал, что отец Адама Осмаева, задержанного по подозрению в терроризме, Асланбек Осмаев освобожден из-под стражи. Следствие признало, что он не причастен к противоправным действиям, в которых подозревается его сын.

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