Тимошенко сидит в колонии грустная, зато накрашенная

{1-} Находящаяся в Качановской колонии экс-премьер Юлия Тимошенко всегда накрашена, хорошо одета, однако грустная.

Об этом со ссылкой на журнал «Esquire», которому об условиях пребывания экс-премьера рассказала сотрудница Качановки, сообщает ТСН.

«Вид у нее грустный, но одета она всегда эффектно. Вообще, она за собой следит, всегда накрашенная», - рассказала сотрудница колонии.

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Она также вспомнила первый день, когда Тимошенко привезли в колонию. «Из микроавтобуса ее вынесли на руках, но потом поставили на землю, и она поковыляла дальше сама. Навстречу Тимошенко вышел начальник колонии Иван Первушкин. Она ни на что не жаловалась, сказала лишь, что устала с дороги», - сказала женщина.

По ее словам, камера экс-премьера расположена над спортзалом и выходит окнами на внутренний двор колонии, поэтому митинги и пикеты, которые проходят за воротами колонии, из ее окон не видно и не слышно.

Ранее «Главред» сообщал, что 15 мая Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит кассацию защиты Тимошенко на приговор по газовому делу.

фото: tymoshenko.ua

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