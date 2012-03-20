Серия терактов в Ираке, пострадали более 100 человек (ФОТО. ВИДЕО)

По меньшей мере, 29 человек погибли и более 100 пострадали в результате серии терактов, которые произошли в ряде городов Ирака, сообщают источники в полиции и медицинских службах.
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Самый мощный взрыв прогремел в городе Кербела на юге страны, который населен преимущественно шиитами, прогремели два взрыва, которые унесли жизни 13 человек, еще 48 пострадали. В городе Киркук - столице одноименной провинции на севере страны - злоумышленники припарковали машину, начиненную взрывчаткой около отделения полиции. От ее взрыва погибли семь человек, 30 получили ранения. В центре Багдада подорвал себя террорист-смертник, в результате чего погибли три человека, еще 21 человек пострадал. сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
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Взрывы также произошли в городах Байджи, Самарра, Эль-Латифия, Хилла и некоторых других. Данных о погибших и раненых при терактах в этих населенных пунктах пока не поступало.
Накануне в провинции Дьяла на северо-востоке страны произошло несколько взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере три человека, и около 30 пострадали.
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Как сообщают СМИ, вспышка активности террористов в Ираке может быть связана с саммитом Лиги арабских государств, который должен пройти на следующей неделе в Багдаде.
Напомним, 23 февраля в результате серии терактов, совершенных в Ираке, погибли не менее 32 человек, десятки местных жителей ранены.
Сначала в багдадском квартале Каррада, где находятся многочисленные торговые центры, у блокпоста взорвался заминированный автомобиль. Погибли девять человек, ранения получили еще 24. Многие здания и автомобили в районе инцидента получили серьезные повреждения.
После взрыва в Карраде в других районах столицы произошло еще четыре теракта, отмечает Теракты, по предварительным данным, были направлены против полицейских.
Также террористы совершили нападения в провинциях Дияла и Салах-эд-Дин.
Фото,видео: vesti.ru
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