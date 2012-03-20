БЮТ решил не блокировать Раду

{1-} Спикер парламента Владимир Литвин открыл утреннее заседание Верховной Рады. В сессионном зале зарегистрировались 416 народных депутатов.



«Утреннее заседание ВР объявляю открытым», – сказал Литвин.

Как сообщил нардеп («БЮТ-Батькивщина») Роман Забзалюк, фракция сегодня не намерена блокировать работу парламента, передает НБН.

В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня ВР планирует заслушать отчет временной следственной комиссии по расследованию возможного факта государственной измены во время подписания газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года. Докладывать по данному вопросу будет глава комиссии, нардеп (Партия регионов) Инна Богословская.

Ранее Главред писал, что заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко не исключает, что депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» на этой неделе снова будут блокировать работу парламента.

«Мы не исключаем более радикальных действий», - отметил Томенко.

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