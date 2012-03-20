Геращенко отказалась от букета из рук напавшего на нее регионала

{1-} Во вторник, 20 марта, во время утреннего заседания нардеп-регионал Петр Мельник принес нардепу от НУНС Ирине Геращенко букет роз. Однако женщина отказалась от такого подарка.

Регионал вошел в сессионный зал и сразу же направился в ту часть зала, где находятся места фракции НУНС. В руках у парламентария был большой букет роз, сообщает НБН.

Мельник, который недавно оскорбил нардепа-оппозиционера, прошептал ей что-то на ухо, после чего подарил цветы. Геращенко неприязненно отреагировала на этот жест и отодвинула цветы подальше от своего рабочего места.

Ранее «Главред» сообщал, что Мельник готов был извиниться перед Ириной Геращенко, если она извинится перед ним за словесные оскорбления.

Также напомним, что в воскресенье, 18 марта, Мельник пытался силой вытеснить с участка, на котором проходили выборы мэра Обухова, нардепа от НУНС Ирину Геращенко.

При этом Геращенко почти расплакалась на заседании Верховной Рады, когда пересказывала детали инцидента.

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