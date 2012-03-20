Хакеры утверждают, что Мавроди арестовали за поддельный паспорт (ФОТО)

20 марта 2012, 10:35

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди был арестован не из-за неуплаты наложенного судебными приставами штрафа на тысячу рублей, как следует из материалов дела, а потому, что собрался бежать за границу по поддельному паспорту, заявил лидер Интернет-партии Украины Дмитрий Голубов.

Вкладчиками МММ стали 3 миллиона украинцев

По его словам, украинские хакеры, взломавшие почту Мавроди, в феврале передали ему переписку предпринимателя, из которой стало известно, что у того несколько фальшивых паспортов - португальский, бразильский, а также литовский на имя Глебаса Виктораса, сообщается на сайте  Интернет-партии.

«Украинским хакерам удалось достать паспорта Мавроди, которые он хотел использовать для переезда в другую страну, а также другие данные – списки вкладчиков, суммы, которые вкладывали члены «пирамиды». Скоро все эти данные можно будет найти в сети Интернет», - отметил Голубов.

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По его утверждению, Мавроди планировал покинуть территорию России 15-16 марта по другому паспорту с другим именем. В частности, украинские хакеры смогли добыть копию литовского паспорта Мавроди, по которому, вероятней всего, он и собирался покинуть страну. О таких планах, по словам лидера Интернет-партии, стало известно из переписки Мавроди с посольствами разных стран.

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«Я эту переписку передал в ФСБ и вместе с ней я передал фотокопии оригинала его литовского паспорта, которые он отправлял в компанию Slogold (www.slogold.net), специализирующуюся на открытие оффшорных компаний, отмывании денег. Мавроди открыл через них компанию на Сейшельских островах, куда судя по всему перечислял средства вкладчиков», - подчеркнул Голубов.

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По мнению лидера партии, такие меры были прняты с целью предотвратить выезд Мавроди из России.

Также Интернет партия собирается обнародовать данные о новых вкладчиках пирамиды Мавроди. В частности, по словам Голубова, уже известно, что в Казахстане – это около 250 человек, в украинском городе Одесса – около 3 тыс., а в Москве – от 12 до 15 тыс. вкладчиков.

«Я постепенно начну выкладывать в ближайшее время в Интернет списки вкладчиков, так как если в 1994 году в пирамиду вкладывали деньги советские простые люди, которые привыкли, что телевизору можно верить, то в 2011 году 80% вкладчиков МММ – это жадные, алчные люди, которые решили ничего не делать, жить за счет других людей, паразитировать», - отметил он.

Лидер Интернет партии прогнозирует, что сейчас вкладчики захотят вернуть свои деньги, однако, скорее всего, они будут «прикарманены».

В то же время Сергея Мавроди полиция не оставляет даже в больнице - накануне, пока он лежал под капельницей, его допросили следователи.  

На вопрос, какую роль Мавроди играет в новой финансовой пирамиде «МММ-2011», предприниматель ответил, что ничего противозаконного он не делает: «Просто люди обмениваются между собой деньгами - все, больше здесь ничего нет! Ни деятельности, ничего».

 По словам самого Мавроди, это скорее «касса взаимопомощи».

О своей роли Мавроди сказал так: «Формально я - никто. Я просто на сайте даю советы». «Никаких денег от этого не получаю, ничего», - утверждает он.

Предприниматель также добавил, что сам он в «МММ-2011» не состоит, потому что у него нет для этого денег - все забирают приставы.

«Участники поделены на десятки, сотни, тысячи, как войска Чингисхана. Все работает как часы. Есть внутренняя валюта - мавры. Можно покупать и продавать. Только доллар скачет, а мавр лишь растет», - объяснил Мавроди структуру основанной им организации.

Как сообщалось, 14 марта суд в Москве арестовал на пять суток основателя скандально известной пирамиды МММ Сергея Мавроди. Согласно материалам, поступившим от судебного пристава, Мавроди в течение длительного времени не выплачивал штраф в размере 1 тыс. рублей. В свою очередь, будучи в тюрьме Мавроди объявил голодовку.

Фото: ipu.com.ua 

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