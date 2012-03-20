Россия будет платить больше за аренду украинского полигона в Крыму

РФ согласилась увеличить до 2 млн долл. в год плату за использование украинского учебного полигона для палубной авиации НИТКА.

Об этом сообщил информированный источник в Совете министров Крыма. Данный комплекс, построенный в начале 1980-х годов, расположен в 7 км от города Саки у поселка Новофедоровка на берегу Каламитского залива Черного моря. Он предназначен для отработки техники взлета-посадки самолетов морской авиации и имитирует качающуюся палубу авианосца, пишет "Коммерсант-Украина".

Как заявлял ранее министр обороны РФ Анатолий Сердюков, Россия платила за использование полигона около 700 тыс. долл. в год. По словам источника, РФ уже внесла предложения относительно новой арендной ставки, и подписание договора "не за горами". Следует отметить, что еще в апреле 2011 года во время встречи в Крыму российского и украинского глав военных ведомств тогдашний министр обороны Михаил Ежель сообщил, что тренажером интересуются Индия и Китай. После этого Сердюков заявил о готовности России увеличить плату за использование комплекса.

7 марта в Москве после переговоров с новым министром обороны Дмитрием Саламатиным Анатолий Сердюков рассказал, что в ходе встречи рассматривалась возможность "обучения российских летчиков на взлетно-посадочной системе НИТКА". "Нами разработан проект соглашения по передаче полигона в аренду России. В ближайшее время он будет направлен украинской стороне",- подчеркнул российский министр.

Ранее Главред писал, что решение о передаче в аренду России полигона взлетно-посадочных систем НИТКА (АР Крым) будет приниматься на уровне высшего руководства государства, заявил экс-министр обороны Украины Михаил Ежель.

«Я склоняюсь к тому, что лучше передать в аренду (полигон НИТКА - Ред.), чтобы Россия взяла его в обслуживание. Но это решение будет приниматься на высшем уровне», - отметил Ежель.

По словам министра, в 2011 году российская сторона не направляла своих пилотов на тренировку в Крым «по неизвестной нам причине».

фото: geocaching.su

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