Нардеп от НУНС Ирина Геращенко подала заявление в Генпрокуратуру относительно применения к ней физической силы со стороны нардепа-регионала Петра Мельникана избирательном участке во время выборов мэра Обухова 18 марта.

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«Я обратилась в Генеральную прокуратуру», - сказала Геращенко журналистам во вторник, 20 марта. Она также сказала, что данный вопрос должен решаться на уровне фракции Партии регионов. По мнению депутата, таким людям в политике не место.

Ранее «Главред» сообщал, что Мельник попытался урегулировать вопрос с Геращенко и преподнес ей букет роз. Однако женщина отказалась от такого неожиданного подарка.

Также напомним, что Мельник готов был извиниться перед Ириной Геращенко, если она извинится перед ним за словесные оскорбления.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 18 марта, Мельник пытался силой вытеснить с участка, на котором проходили выборы мэра Обухова, нардепа от НУНС Ирину Геращенко (ВИДЕО). При этом Геращенко почти расплакалась на заседании Верховной Рады, когда пересказывала детали инцидента.

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