Опубликовано ВИДЕО зверской расправы сирийских военных

В Интернете появился видеороолик о жестокой расправе правительственных войск против над так называемой Свободной сирийской армией в городе Дэйр-эз-Зор.

В Сирии после терактов в двух крупнейших городах вкупе с непрекращающимися столкновениями правительственных войск и повстанческих группировок позволили ООН сделать вывод о том, что ситуация в стране стала «неприемлемой». Сирийские оппозиционеры заявяли о зверствах, якобы совершаемых правительственными войсками. Эти заявления дают повод значительной части мирового сообщества говорить о необходимости немедленного урегулирования сирийского вопроса, в первую очередь, за счет прекращения огня.

По словам генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, ситуация в Сирии уже совершенно неприемлема», - заявил он выступая с речью во время визита в Джакарту, передает «Голос Америки».

Ги Мун призвал международное сообщество единым фронтом выступить за скорейшее разрешение конфликта. Также генсекретарь призвал Совет Безопасности продемонстрировать единство в процессе поиска решения сирийской проблемы.

Напомним, в 17 марта в Дамаске была совершена серия терактов, в которых погибли, по разным данным, порядка 30 человек и около 100 пострадали. Отмечалось, что хотя среди жертв взрывов были сотрудники сил безопасности, многие погибшие и пострадавшие - мирные жители.

Еще один теракт был совершен 18 марта, в одном из крупнейших сирийских городов - Алеппо.

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По традиции, боевики в качестве мишени выбрали здание силового ведомства - на этот раз Управления политической безопасности. Заминированный автомобиль взорвался вблизи здания, рядом с которым также находится христианская церковь. Погибли три человека, около 30 получили ранения. Взрывом был нанесен большой ущерб близлежащим зданиям.

А в ночь на 19 марта в одном из самых охраняемых районов Дамаска велась стрельба из крупнокалиберного оружия, что вслед за терактом усилило опасения местных жителей, доказав: защиту от боевиков не гарантирует даже столица.

Как сообщают источники в оппозиции, 20 марта, правительственные войска проводят операцию в городе Хама. Оппозиционеры жалуются, что власти привели в город танки и используют тяжелую артиллерию.

Несмотря на отчеты сирийских сил безопасности об обнаружении подпольных складов с оружием, обезвреживании заминированных автомобилей и задержании либо уничтожении вооруженных боевиков, сирийская оппозиция продолжает настаивать, что протестное движение в стране носит мирный характер и ответственность за гибель уже почти восьми тысяч человек лежит исключительно на властях.

Особенно большую популярность в СМИ получают сообщения оппозиционеров о зверствах, якобы творимых сирийскими солдатами.

А накануне катарский телеканал Al Jazeera заявил, что в его распоряжение попали 1,5 тысячи секретных документов, содержащих директивы Башара Асада по подавлению демонстраций.

Видео: youtube.com

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