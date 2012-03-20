Запрет чиновникам на владение акциями признали неконституционным

Норма закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», запрещающая чиновникам владеть акциями предприятий, признана неконституционной. Соответствующее решение сегодня огласил Конституционный суд Украины.

С представлением об анализе конституционности данной нормы в КСУ обратились 53 народных депутата.

«Госчиновник, владеющий даже самым маленьким пакетом акций, считался нарушителем закона, так как входил в общее собрание акционеров. В то же время, закон запрещал чиновникам вхождение в любые руководящие органы предприятия. Нарушители, согласно закону, должны были быть оштрафованы и уволены», - пояснил народный депутат Дмитрий Шпенов, представлявший позицию народных депутатов.

Он подчеркнул, что запрет на ведение чиновниками предпринимательской деятельности, либо вхождение в постоянно действующие руководящие органы предприятий, остался в силе.

По мнению Шпенова, решение КСУ восстанавливает конституционное право чиновников, как и любых других граждан Украины, владеть и распоряжаться своей собственностью.