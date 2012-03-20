Тимошенко снова отказалась от лечения, рекомендованного немецкими врачами

{1-} Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко вновь отказалась от услуг высококвалифицированных врачей Харькова, а также не захотела подписывать "Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство", сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

"19 марта высококвалифицированные врачи Харькова в очередной раз предложили Тимошенко пройти курс терапевтического лечения и проведения комплекса реабилитационно-оздоровительных процедур. В связи с этим осужденной было предоставлено для подписания "Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство" с указанием в нем детального индивидуального комплексного плана лечения в соответствии со всеми рекомендациями немецких врачей", - говорится в сообщении.

Суровая Качановка: как нам не разрешили передать Тимошенко мандарины (ФОТО)

Тимошенко, получив указанные документы, отказалась подписать их и оставила для изучения.

В свою очередь врачи Министерства здравоохранения Украины в присутствии начальника медико-санитарной части Качановской исправительной колонии предупредили Тимошенко, о ее личной ответственности в случае ухудшения состояния ее здоровья ввиду дальнейшего отказа от лечения.

В пенитенциарной службе также напомнили, что 16 марта в адрес руководства ведомства поступило письмо правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с информацией о получении запроса от этого суда относительно условий содержания и лечения в Качановской исправительной колонии Тимошенко.

"Государственная пенитенциарная служба Украины предоставила соответствующую информацию правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека об условиях содержания Тимошенко, а также об условиях, которые были созданы в Качановской исправительной колонии для обеспечения лечения и дальнейшего медицинского обслуживания Тимошенко", - подчеркивается в сообщении.

В рамках выполнения запроса правительственного уполномоченного пенитенциарная служба предоставит все акты отказа осужденной от медицинских осмотров и лечения, а также предложенных реабилитационных мер, поскольку "Тимошенко ни разу не согласилась на проведение терапевтических процедур, рекомендованных немецкими специалистами".

Ранее Главред также писал, что адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, что Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

В свою очередь министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что в Украине нет законодательных препятствий для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в стационаре за пределами колонии, если возникнет такая необходимость.

"Если реальное состояние здоровья требует лечения в стационаре за пределами (колонии – ред.), то я не вижу никаких препятствий, чтобы это сделать. Законодательство Украины это позволяет", - заявил Лавринович

Новости по теме:

Тимошенко сидит в колонии грустная, зато накрашенная

Кассацию по «газовому делу» Тимошенко рассмотрят 15 мая

Тимошенко считает заявления о русском языке предвыборным приемом

Защита Тимошенко потребовала, чтоб Янукович занялся её лечением

Янукович: откуда столько ненависти и зла у Тимошенко