Священнику УПЦ МП дали 3 года тюрьмы за сепаратизм

{1-} Протоиерей УПЦ МП, настоятель Ужгородского кафедрального собора Димитрий Сидор, который является одним из лидеров закарпатских русинов и обвинялся в сепаратизме, осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.

В Ужгородском суде состоялось завершающее судебное заседание по уголовному делу №499 по ч.1 ст. 110 УК Украины «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», возбужденного против священника, сообщает Укринформ.

«Приговором суда, который объявил судья И.Стан, отец Д.Сидор приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Также по решению суда священнослужитель обязан оплатить штраф в сумме 1840 грн», - сообщили в суде.

Уголовное дело против протоиерея УПЦ МП Димитрия Сидора следственное управление УСБУ в Закарпатской области возбудило 5 декабря 2008 года. Он как представитель Сойма подкарпатских русинов обращался к России с просьбой признать их независимость от Украины.

Ранее «Главред» сообщал, что 2008-м году управление СБУ в Закарпатской области допросило лидеров подкарпатских русинов Дмитрия Сидора и Евгения Жупана. Они проходили как свидетели по уголовному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст.

Дело было возбуждено после проведения I Европейского конгресса подкарпатских русинов, на котором было признано восстановление особого статуса Закарпатья как специальной самоуправляемой «территории русинов на юг от Карпат» с конституционным названием «Подкарпатская Русь».

фото: segodnya.ua

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