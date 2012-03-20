Возросло число жертв теракта в Ираке: более 180 пострадавших (ВИДЕО)

В Ираке почти 40 человек погибли и свыше 180 получили ранения в результате серии взрывов, прогремевших в разных районах страны.

Заминированные автомобили были подорваны смертниками в Киркуке, а также в священном для шиитов городе Кербеле, центре одноименной провинции, пишет ИТАР-ТАСС, со ссылкой на «Аль-Джазира».

По последним данным, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух рядом со зданием МИД в Багдаде, шесть человек ранены.

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Еще одно взрывное устройство было подорвано на пути полицейского патруля в городе Эль-Махмудия в провинции Дияла. По информации иракских СМИ, в Рамади, в суннитской провинции Анбар, совершено покушение на губернатора провинции. Сам он остался жив, но погибли несколько человек из его окружения. В общей сложности, в утренние часы в стране прогремело 14 взрывов.

Серия терактов совершена в Ираке в девятую годовщину вторжения войск иностранной коалиции в Ирак и всего за несколько дней до открытия саммита Лиги арабских государств в Багдаде, который пройдет в этой арабской стране впервые с 1990 года.

Как заявили в МВД страны, боевики террористической сети «Аль-Каида» пытаются спровоцировать хаос в стране в преддверии межарабской встречи. В связи с предстоящей встречей в верхах 27 марта по всей стране значительно усилены меры безопасности, мобилизованы дополнительные подразделения армии и полиции для обеспечения правопорядка. Однако пока силовикам не удается эффективно противостоять экстремистам.

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