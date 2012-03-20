Тимошенко снова обвинили в государственной измене

{1-} Верховная Рада Украины приняла отчет Временной следственной комиссии, в котором установлены признаки государственной измены и факты личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании "газовых контрактов" с РФ. "За" проголосовали 266 народных депутатов.
Рада приняла отчет временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины, образованной постановлением ВР от 17 марта 2011 года № 3145-VI. Докладывала по соответствующему вопросу глава ВСК Инна Богословская.
Комиссия установила, что во время переговоров подписания директив на заключение газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпром" премьер-министр Украины Юлия Тимошенко скрыла от общества и власти факты существования долга ее частных компаний перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 405 млн долл и существования в РФ уголовного дела, в которой доказана вина Тимошенко в неоднократной даче взяток должностным лицам Минобороны РФ, передаёт РБК-Украина.
Кроме того, ВСК установила, что Тимошенко провела тайные переговоры с премьер-министром России, в результате которых единолично согласилась на дискриминационные условия газовых контрактов, а зная, что Кабмин не согласится на подписание таких директив "выдала единолично директивы, хотя такие полномочия принадлежат исключительно Кабинету министров Украины, как коллегиальному органу исполнительной власти", - говорится в постановлении ВСК.
Также комиссия установила, что Тимошенко осуществила противоправное давление на главу правления "Нафтогаза", который отказывался подписывать газовые контракты на дискриминационных условиях, и заставила его подписать такие контракты под угрозой увольнения.
Планируется, что отчет комиссии будет направлен в Администрацию Президента, Кабмин, Генпрокуратуру, СБУ "для соответствующего реагирования". Также, отчет будет направлен в Совет Европу, ПАСЕ и генеральному секретарю ООН, ОБСЕ.
Ранее Главред писал, что Инна Богословская заявила о том, что отчет временной следственной комиссии по исследованию возможного факта государственной измены Юлии Тимошенко, во время подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года нужно утвердить в Верховной Раде и разослать в парламенты всех стран.
«С политической точки зрения мне представляется логичным, чтобы Верховная Рада утвердила наш отчет, и мы потом перевели его и разослали в парламенты всех стран, чтобы не было уже никаких домыслов и выдумок», – сказала она.
Новости по теме:
БЮТовцы кастрюлями сорвали брифинг Богословской (ВИДЕО)
Отчёт комиссии по Тимошенко хотят разослать по всему миру
Депутатская комиссия не смогла доказать измену Тимошенко