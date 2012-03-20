Расстрел в еврейской школе Тулузы могли совершить нацисты - СМИ (ВИДЕО)

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Во Франции продолжаются поиски убийцы, причастного к бойне на территории еврейской школы в Тулузе. Тем временем появилась версия, что к этому и другим аналогичным преступлениями причастна целая банда неонацистов, которые когда-то служили в элитном армейском подразделении.

Под подозрение попали трое бывших военнослужащих 17-го полка парашютной дивизии Монтобана. Они были уволены из армии со скандалом в 2008 году, когда их обвинили в создании неонацистской ячейки, пишет газета Le Point.

Как сообщают СМИ, бывший сослуживец преступников полковник Джамель Бенсерхир, разоблачил ксенофобов и сообщил об их преступных взглядах своему командиру - полковнику Мишелю Эспарса. Офицер провел внутренне расследование, которое и привело к увольнению неонацистов. Четыре года назад издание Le Canard даже публиковало фотографию этой троицы, снявшейся на фоне нацистского флага.

По утверждению свидетелей расстрела в тулузской школе «Оцар а-Тора», у стрелявшего мужчины есть «татуировка или шрам на левой щеке». А у трех бывших военнослужащих, изгнанных из 17-го полка в 2008 году, тоже были заметные татуировки.

В свою очередь полицейские признают, что во всех трех случаях недавних убийств, совершенных вооруженным преступником на скутере, действовал человек с армейским опытом. При этом отмечается исключительная дерзость этого нападения. А в качестве основной версии рассматривается «нападение на почве национальной ненависти».

Напомним, нападение на еврейскую школу «Оцар а-Тора» в Тулузе было предпринято утром 19 марта перед самым началом занятий. Преступник подъехал к учебному заведению на скутере и стал стрелять по собравшейся у школы толпе учеников и родителей с детьми. В итоге были убиты 30-летний раввин Йонатан Сандлер, преподававший в лицее иудаизм, его сыновья Арье шести лет и Габриэль четырех лет от роду. Еще одной жертвой стала 8-летняя Мирьям Монсонего, дочь раввина Иакова Монсонего, который также работает в этой школе. Кроме того, 17-летний подросток получил тяжелые ранения.

«Злоумышленник стрелял во всех, кого видел перед собой - взрослых, детей», - сказал региональный прокурор Мишель Вале. По его словам, преступник преследовал своих жертв даже «внутри школы».

Последние сутки полиция усиленно искала подозреваемого, скрывшегося с места преступления на черном скутере. В этих поисках задействованы и сотрудники антитеррористических подразделений спецслужб. Однако найти преступника пока не удается.

Во всех учебных заведениях Франции усилены меры безопасности. Также усилена охрана еврейских и мусульманских объектов в стране.

Бойню у еврейской школы также связывают с двумя аналогичными расстрелами, произошедшими в последние дни в Тулузе и ее пригороде. Тогда жертвами стали военнослужащие.

19 марта, тысячи парижан вышли на улицу, чтобы почтить память жертв бойни в Тулузе. А утром во вторник минутой молчания будут прерваны уроки в учебных заведениях Франции.

Президент Франции Николя Саркози, побывавший на месте расстрела еврейских школьников, назвал произошедшее национальной трагедией. Он тоже отметил связь бойни с предыдущими расстрелами и сказал, что преступник является антисемитом. Глава государства распорядился отнести юго-запад страны, где находится Тулуза, к регионам с высшей степенью террористической угрозы.

Большинство погибших 19 марта в Тулузе имели как французское, так и израильское гражданство. Поэтому они будут похоронены на своей исторической родине. Власти Израиля уже приняли решение считать убитых жертвами терроризма.

С резким осуждением бойни в Тулузе выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

фото, видео: vesti.ru

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