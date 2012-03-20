Евроинтеграция Украины приостановлена – посол Чехии

{1-} Посол Чехии в Украине Иван Почух констатировал, что процесс евроинтеграции Украины приостановлен из-за в избирательности и политической мотивации процессов в отношении бывших членов правительства. Об этом он сказал в интервью изданию "День".

"Украинское политическое представительство должно обращать внимание на то, что мы последовательно затрагиваем на наивысшем политическом уровне после начала судебных процессов над бывшими представителями правительства... Пока эту ситуацию не исправят, нужно сказать честно украинской общественности, что процессы заключения соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будут приостановлены", – сказал он.

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Почух также выразил солидарность с главой представительства ЕС в Украине Жозе Мануэлем Пинту Тейшейрой, которого украинский МИД критиковал за недипломатичность высказываний и вмешательство во внутренние дела Украины передают Украинские новости.

Он подчеркнул, что Тейшейра говорит от имени ЕС.

Также Почух добавил, что открытое письмо министров иностранных дел Польши, Чехии, Германии, Великобритании и Швеции, в котором они назвали процесс подписания и ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС заблокированным из-за неудовлетворительного состояния демократии в Украине, свидетельствует о заботе со стороны ЕС.

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"Думаю, письмо было четким. Я надеюсь, его не будут рассматривать как враждебный акт со стороны этих 5 стран. Наоборот - это выражение нашего интереса и заботы об Украине", – сказал он.

Ранее Главред писал, что министры иностранных дел Швеции Карл Бильдт, Великобритании - Уильям Гейг, Чехии - Карел Шварценберг, Польши - Радек Сикорский и Германии - Гидо Вестервелле опубликовали открытое письмо к Украине .

В письме они призывают Украину, в частности, гарантировать право оппозиции в полном объеме принять участие в октябрьских выборах в Верховную Раду, которые называют лакмусовой бумажкой для демократии в Украине.

Европейские дипломаты считают, что именно Украина сейчас затормозила процесс одобрения Соглашения об ассоциации с ЕС.

фото: lifedon.com.ua

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