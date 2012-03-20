Рада увеличила свой бюджет на 20 миллионов

20 марта 2012, 12:10

{1-}Верховная Рада приняла смету своих расходов на 2012 год. За документ проголосовал 261  депутат. Некоторые депутаты при этом возмутились, что не видели документа.

"По поводу того, что никто не видел. Во-первых, представитель каждой фракции есть в комитете, во –вторых, он направлялся вам по электронной почте. В-третьих, все что записано в законе о госбюджете, соответственно разделено в смете Верховной Рады. То, что дали, то мы и разделили", - заявил в ответ вице-спикер Адам Мартынюк.

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Общая смета на 2012 год парламента составляет 869 821,2 тысяч гривен. Это на 20 миллионов больше, чем в прошлом году, передаёт Украинская правда.

Общий фонд бюджета Верховной Рады в 2011 году составил 850 миллионов гривен, что на 40 миллионов больше, чем в 2010 году, и на 150 миллионов больше, чем 2009 году.

Ранее Главред  также сообщал, что принятие одного закона Верховной Радой обходится налогоплательщикам в 2,3 млн грн. Это на 0,3 млн больше, чем в прошлом году.

К таким выводам пришли журналисты проанализировав эффективность работы парламента.

По их подсчетам, каждое принятое решение ВР обошлось налогоплательщикам в 770 тыс. грн. Если же ограничиться оценкой законов, утвержденных на восьмой сессии и уже вступивших в силу (154) или ожидающих подписи Президента (43), то каждый такой документ стоил бюджету 2,3 млн грн.

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Каждый принятый ВР закон стоит налогоплательщикам $300 000

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