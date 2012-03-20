Богословская заявила, что ей угрожают смертью за отчёт по Тимошенко

{1-} Народный депутат фракции Партии регионов Инна Богословская заявляет, что соратники экс-премьера Юлии Тимошенко угрожают ей в связи с деятельностью Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений, которую она возглавляет.

"Я думаю, что могу написать мемуары о том, какие издевательства использует БЮТ против тех людей, которые пытаются действовать против их лидера. Это угрозы смерти, это откровенное хамство, это травля в Интернете, это обливание водой... и так далее", - сказала Богословская во вторник в Верховной Раде, передаёт Интерфакс – Украина.

"Можно все что угодно говорить, но такое поведение - это дикость. Такое поведение это позор БЮТ", - подчеркнула она.

Выступление Богословской периодически сопровождалось выкриками депутатов фракции "БЮТ-Батькивщина": "Лгунья!"

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада Украины приняла отчет Временной следственной комиссии, в котором установлены признаки государственной измены и факты личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании "газовых контрактов" с РФ. "За" проголосовали 266 народных депутатов.

Рада приняла отчет временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины, образованной постановлением ВР от 17 марта 2011 года № 3145-VI. Докладывала по соответствующему вопросу глава ВСК Инна Богословская.

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