Богословская заявила, что ей угрожают смертью за отчёт по Тимошенко

{1-} Народный депутат фракции Партии регионов Инна Богословская заявляет, что соратники экс-премьера Юлии Тимошенко угрожают ей в связи с деятельностью Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений, которую она возглавляет.
"Я думаю, что могу написать мемуары о том, какие издевательства использует БЮТ против тех людей, которые пытаются действовать против их лидера. Это угрозы смерти, это откровенное хамство, это травля в Интернете, это обливание водой... и так далее", - сказала Богословская во вторник в Верховной Раде, передаёт Интерфакс – Украина.
"Можно все что угодно говорить, но такое поведение - это дикость. Такое поведение это позор БЮТ", - подчеркнула она.
Выступление Богословской периодически сопровождалось выкриками депутатов фракции "БЮТ-Батькивщина": "Лгунья!"
Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада Украины приняла отчет Временной следственной комиссии, в котором установлены признаки государственной измены и факты личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании "газовых контрактов" с РФ. "За" проголосовали 266 народных депутатов.
Рада приняла отчет временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины, образованной постановлением ВР от 17 марта 2011 года № 3145-VI. Докладывала по соответствующему вопросу глава ВСК Инна Богословская.
Новости по теме:
Тимошенко снова обвинили в государственной измене
БЮТовцы кастрюлями сорвали брифинг Богословской (ВИДЕО)
Отчёт комиссии по Тимошенко хотят разослать по всему миру
Депутатская комиссия не смогла доказать измену Тимошенко