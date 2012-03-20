Азаров назвал ненормальными зарплаты в 3 тысячи

{1-} Премьер-министр Николай Азаров призывает предпринимателей повышать прибыльность предприятий и зарплаты сотрудникам. Об этом он заявил во вторник на съезде УСПП по случаю 20-летия организации

"Работайте так, чтобы прибыль была. А что, Азаров за вас должен доход создавать? Азаров должен создавать условия", - сказал премьер.

Он отметил, что правительство создает необходимые условия для развития бизнеса, сообщает УНИАН.

"Ваше дело, дорогие мои, создавать прибыль и платить нормально заработную плату людям, чтобы у нас вернули отчисления в Пенсионный фонд, и люди бы получали надбавку к заработной плате. Нам пора выходить на нормальную заработную плату", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что средняя зарплата декабря в 3 тысячи гривен в Украине является низким показателем.

"Ну, разве 3 тысячи - это нормальный показатель для нашей страны?", - подчеркнул Азаров.

При этом он отметил, что правительство будет принимать меры для уменьшения начислений на фонд оплаты труда.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем повысилась на 12% и составляла 3,054 тыс. грн.

В январе 2012 г. средняя зарплата уменьшилась на 10,8% по сравнению с декабрем 2011 г. и составляла 2,722 тыс. грн.

Ранее Главред писал, что премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина не одалживает деньги на выплату зарплат. Правительство одалживает «ровно столько, сколько нужно отдать».

«Мы уже не занимаем на зарплату, не занимаем на реализацию наших различных проектов, а занимаем ровно столько, сколько нам нужно отдать. Соответственно уровень необходимых займов снижается», – подчеркнул Азаров.

«С 2012 года происходит снижение доли нашей задолженности в нашей ВВП. То есть если в 2012 году этот процент возрастал, то в 2012 году мы впервые идем на снижение этой доли, это означает, что налоговая нагрузка или часть долгов, долговая нагрузка снижается, т.е. нам из года в год легче погашать свои обязательства», – заявил премьер.

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