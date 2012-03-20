США «отрепетировали» готовящийся израильский удар по Ирану и испугались

20 марта 2012, 12:55

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Американские военные пришли к выводу, что последствия военного конфликта между Израилем и Ираном могут быть катастрофичными не только для этих стран, но и для США.  В результате широкой региональной войны, в которую может быть втянута и Америка, погибнуть сотни американцев.

По мнению многих экспертов, истинная цель публикаций о военном конфликте между двумя странами – воздействовать на общественное мнение, чтобы предотвратить удар Израиля по Ирану, решение о котором, по некоторым данным, уже принято.

Каждая новая «утечка», содержит все более пессимистические прогнозы, подтверждая тем самым точку зрения многих экспертов, согласно которой истинная цель подобных «утечек» - воздействовать на общественное мнение в США и Израиле, пишет InoPressa со ссылкой на New York Times.

По данным СМИ, командование американской армии в марте 2012 года провело секретную штабную игру. Несмотря на то, что в ходе нее рассматривался лишь один из возможных сценариев развития ситуации, симуляция укрепила у американского руководства опасения, что в конфликт будут втянуты как страны региона, так и США.

В соответствии со сценарием, Израиль нанесет по иранским ядерным объектам удар, задействовав, в том числе, свои подводные лодки. После этого в Тегеране придут к выводу, что подобная атака невозможна без активной поддержки США, и атакуют один из американских военных кораблей, убив около 200 моряков. Это повлечет за собой американскую атаку ядерных объектов Исламской республики.

По сообщениям СМИ, штабная игра усилила позиции противников военного решения иранской проблемы в американской администрации и военном командовании. Как сообщили газете участвовавшие в учениях источники в Пентагоне, игра подтвердила, что США не смогут остаться в стороне от конфликта.

В свою очередь, глава центрального командования американской армии генерал Джон Маттис выразил особую обеспокоенность итогами учений.

Как сообщил официальный источник, после их завершения генерал, командующий американскими войсками на Ближнем Востоке, сказал своим офицерам, что израильский удар будет иметь плачевные последствия как для региона, так и для США.

Вместе с тем, учения не дали ответа на ключевой вопрос – можно ли лишить проблему иранских ядерных разработок военным путем. По сценарию штабной игры, израильский удар отбросит разработки на год назад, а американский – на два. Однако многие аналитики убеждены, что США способны нанести иранским разработкам необратимый ущерб.

Стоит отметить, что ранее представители американского военного истеблишмента предлагали не столь пессимистичные оценки ситуации. Так, бывший заместитель объединенного комитета начальников штабов Джеймс Картрайт заявил около месяца назад, что иранский ответ на израильскую атаку будет взвешенным, поскольку Тегеран не пойдет на эскалацию конфликта.

Ряд экспертов не разделяет и оценки американцами степени разрушительности израильского удара. Так, авторитетный германский военный аналитики Ханс Рюле убежден, что он отбросит ядерную программу Ирана на 10 лет назад. Открытым остается и вопрос, будут ли готовы аятоллы возобновить разработки.

фото: topwar.ru

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