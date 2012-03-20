В Германии начались массовые забастовки (ВИДЕО)

В Германии началась забастовка работников государственного сектора. В митингах принимают участие крупнейшие профсоюзы. На сутки закрываются многие учреждения, включая детские сады и школы, банки и почтовые отделения. К забастовке присоединились и транспортники. Не ходят автобусы и электрички.

«Мы достойны лучшего» — под таким девизом демонстранты вышли на митинги. Они требуют увеличения зарплаты на 6,5 процента. Работодатели пока согласны только на четыре процента. Если в этот раз договориться не удастся, демонстранты грозят снова выйти на улицы в четверг — 22 марта, сообщают Вести.ру.

По словам одного из участников забастовки Марка Гейста, все люди хорошо работают и все, чего мы требуем — достойное вознаграждение. Мы не просим баснословных гонораров, а всего лишь хотим получать достаточно денег».

Еще один участник забастовки Зигфрид Зейдель заявил: «Нам говорят, что денег нет. Но мы знаем, что это не так. Им нужно научиться грамотно распределять средства», — сказал он.

Видео:vesti.ru

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