В Крыму разгромили мусульманское кладбище (ФОТО)

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В Крыму разразился очередной скандал - в Симферопольском районе мусульмане обнаружили на кладбище несколько разбитых надгробий.

Вандалы разгромили памятники и проехали на автомобиле по свежим могилам, Об этом пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер Аджимамбетов сообщил УНИАН.

«В Мирном сегодня утром обнаружили несколько разрушенных надмогильных камней, машиной проехались по новым могилам. Пока количество не знаем. Мы выезжаем на место происшествия», - сказал Аджимамбетов.

Милиция пока воздерживается от комментариев.

Ранее «Главред» сообщал, что 19 января в детский сад №8 «Березка» в Старом Крыму во время тихого часа вошел православный священнослужитель и окропил помещение, а попутно и спавших детей. При этом 17 из 28 детей группы - крымские татары, родители которых исповедуют ислам.

Глава секретариата Меджлиса Заир Смедляев назвал это преступлением против конституционных прав граждан и прав коренных народов. «В данном случае - это нарушение ст. 35 Конституции Украины, согласно которой каждый имеет право на свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой», - подчеркнул Смедляев.

фото: an.crimea.ua

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