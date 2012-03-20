Регионалы отговаривают оппозицию от блокирования Рады

{1-} Партия регионов считает нецелесообразной блокировку трибуны оппозицией во время рассмотрения проекта закона относительно реформирования НАК "Нафтогаз Украины". Об этом на брифинге заявил лидер фракции ПР Александр Ефремов

"Наша фракция решила поддерживать однозначно проект закона Юрия Кармазина относительно реформирования нефтегазового комплекса, поскольку он на 90% повторяет то, что предлагается в проекте закона, предложенном правительством. А если оппозиция будет блокировать трибуну, то это будет блокировка также против своих проектов законов, которые бы мы могли поддержать, потому в этой блокировке нет логики и нет перспектив", - сказал Ефремов.

В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В свою очередь, народный депутат из фракции БЮТБ Сергей Пашинский, выступая на брифинге, не исключил возможности блокировки трибуны: "Мы будем применять все методы и механизмы, чтобы заблокировать принятие любого закона, который предусматривает спекуляции с ГТС", передаёт РБК-Украина.

Ранее Главред писал, что заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко не исключает, что депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» на этой неделе снова будут блокировать работу парламента.

«Мы не исключаем более радикальных действий», - отметил Томенко.

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