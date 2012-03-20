УЕФА предупредил Украину из-за высоких цен

{1-} Европейский футбольный союз взял на контроль Украину в связи со взлетом цен на период Евро-2012. Об этом президент УЕФА Мишель Платини сказал агентству «Франс Пресс», - пишет французская национальная спортивная газета L'Équipe.

«Это уже произошло, договоренности не были соблюдены, мы их предупредили, но не мы придумываем цены, в последнее время мы отправили немало сообщений, чтобы сказать: «Внимание, если вы хотите привлечь туристов…», - сказал Платини.

Дорого и сердито: привлечет ли Евро-2012 туристов в Украину?

Он также констатировал, что в Украине «обязательно будут небольшие проблемы с размещением в некоторых местах, мы знаем об этом с самого начала». «Кроме того, был кризис, они должны были построить гостиницы, они их не построили», - отметил глава УЕФА.

Одновременно Платини выразил уверенность в хорошем уровне проведения соревнований.

«Но просто невероятно, не принимая во внимание футбол, что такая страна, как Украина совершит скачок вперед на 30 лет на уровне инфраструктуры, отелей, коммуникаций, аэропортов. Это одно большое приключение, сложное, тяжелое, но сложные роды обычно дают самых красивых детей, в принципе, это вызов, который выполнен на 95 %», - сказал Платини.

В Украине цены на гостиницы к Евро-2012 в десять раз выше польских (ВИДЕО)

Ранее «Главред» сообщал, что футбольные болельщики, которые приедут в Украину на Евро-2012, рискуют жить в общежитиях советского образца по цене дорогих отелей.

«Есть возможность «срубить денег», - рассказала директор по развитию компании ArtBuild Hotel Group, занимающейся анализом гостиничных цен и услуг, Наталья Лисняк. «Гостиницы и владельцы частных апартаментов, безусловно, этим шансом воспользуются», - добавила она.

Самым дорогим будет Киев, где болельщикам придется хорошо поискать, чтобы снять номер на двоих в трехзвездочном отеле за 500 евро в сутки. Обычно такой номер в столице стоит до 100 евро.

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