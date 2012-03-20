БЮТовец проголосовал за документ об измене Тимошенко

{1-} Депутата Сергея Кошина могут исключить из фракции БЮТ, если подтвердится информация о том, что он голосовал за отчет Временной следственной комиссии Инны Богословской.

Об этом "бютовец" Сергей Пашинский заявил, комментируя тот факт, что по данным сервера, Кошин голосовал "за", в то время как фракция отказалась поддерживать отчет в полном составе.

Пашинский сказал, что узнал об этой информации от журналистов и проверит ее.

"Конечно, если такой факт есть, то мы будем разбираться. Но как депутат с пятилетним стажем, я знаю, что при голосовании бывают разные случаи и срабатывают разные кнопки", сообщил нардеп.

По его словам, если Кошин действительно подтвердит, что он сознательно за это проголосовал, то он будет исключен, передаёт Украинская правда.

"Но я знаю Кошина, и дмаю, что это какая-то техническая накладка", - подытожил Пашинский.

В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада Украины приняла отчет Временной следственной комиссии, в котором установлены признаки государственной измены и факты личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании "газовых контрактов" с РФ. "За" проголосовали 266 народных депутатов.

Рада приняла отчет временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины, образованной постановлением ВР от 17 марта 2011 года № 3145-VI. Докладывала по соответствующему вопросу глава ВСК Инна Богословская.

фото: nbnews.com.ua

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