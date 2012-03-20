Жуткое убийство в Тулузе: преступник мог снимать расстрел детей на камеру

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Французские полицейские в г. Тулузе, где 19 марта неизвестный расстрелял учеников местной еврейской школы «Озар Тора» сообщили, что убийца мог снимать свое преступление на камеру. Злоумышленника уже успели сравнить с Андерсом Брейвиком. Теперь сходство двух ультраправых преступников стало еще очевиднее.

По словам министра внутренних дел Франции Клода Геана, на шее у преступника, убившего четырех человек в Тулузе, висел «аппарат, который мог быть использован для видеосъемки и публикации роликов в Интернете», сообщает Associated Press.

По словам чиновника, это обстоятельство дало полиции еще один ключ к мотивам убийцы, однако Геан признался, что полиция пока далека от поимки преступника.

Министр описал мужчину на черном скутере как «профессионала своего дела». Убийца действовал хладнокровно, решительно и жестоко. Он был хорошо подготовлен к преступлению и знал, что делает. Министр признался, что полиции пока не удалось обнаружить видеозапись, которую мог сделать убийца,.

Ранее сообщалось, что основная версия мотивов, толкнувших мужчину на преступление, – это расовая ненависть. Полиция уверена, что «стрелок на скутере» стоит как за вчерашним убийством учителя и трех детей у еврейской школы, так и за расстрелом солдат из Северной Африки, погибших на прошлой неделе.

20 марта, представители еврейских и мусульманских общин Франции встретятся с президентом страны Николя Саркози, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Тела погибших в результате трагедии будут переданы властям Израиля для захоронения. Когда это произойдет, пока не сообщается.

По информации СМИ, власти американских городов Нью-Йорка, Вашингтона и Сан-Франциско, вслед за объявлением высшего уровня террористической угрозы во Франции, решили усилить охрану синагог и еврейских учебных заведений.

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что полиция опасается появления последователей французского убийцы. Впрочем, по данным разведки, на данный момент у жителей США поводов для паники нет.

Фото: bbc.co.uk; видео: vesti.ru

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