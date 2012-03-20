Янукович в Москве пришёл на дружеский обед

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Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в дружеском обеде, который проходит в рамках Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества, сообщает пресс-служба главы государства.

На мероприятии присутствуют главы государств-участников заседания.

С мая 2002 года Украина имеет статус наблюдателя в ЕврАзЭс. Такой статус имеют также Молдова и Армения.

Ранее Главред писал, что 19 марта Президент Виктор Янукович принял участие в заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, Высшего экономического совета, которое проходит в Москве в узком кругу.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было создано в 2000 году с целью развития экономического взаимодействия, торговли, эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и ЕЭП, координации действий государств ЕврАзЭС при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной сфере.

Напомним также, что на 20 марта, запланирована встреча Януковича с Владимиром Путиным, который победил на выборах президента РФ. Янукович также намерен провести встречи с лидерами государств-участников ЕврАзЭс, во время которых обсудить вопросы экономического сотрудничества.

фото: president.gov.ua, kremlin.ru

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